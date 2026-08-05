США готовятся объявить о сделке с Ираном и Оманом по Ормузскому проливу

США, Иран и Оман приблизились к заключению временного соглашения об открытии Ормузского пролива, Вашингтон рассчитывает объявить о договорённостях 5 августа. Об этом сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид со ссылкой на два региональных источника и представителя американской администрации.

Переговоры о будущем режиме движения через один из важнейших морских маршрутов продолжались несколько недель. Предполагается, что соглашение станет промежуточной мерой для восстановления режима прекращения огня между США и Ираном, а также для возобновления обсуждения ядерной сделки.

На первые 60 дней будет установлен временный порядок прохода судов. Договорённость может быть продлена. Суда, направляющиеся в Персидский залив, должны будут проходить через северную часть пролива в иранских территориальных водах. Для выхода в Аравийское море будет использоваться южный маршрут через воды Омана при координации с Тегераном.

В течение срока действия соглашения с судов не будут взимать сборы за проход. Кроме того, стороны планируют в течение 30 дней провести работы по очистке центральной полосы пролива от морских мин. После этого участок может использоваться для движения в обоих направлениях в рамках уже постоянного режима, который предстоит согласовать Оману и Ирану.

Как отмечает Axios, будущая договорённость учитывает требование Тегерана получить больший контроль над движением в Ормузском проливе — таких полномочий у Ирана не было до начала конфликта. Ранее Вашингтон рассматривал возможность масштабных ударов по Ирану, однако президент США Дональд Трамп решил не переходить к этому сценарию, чтобы дать дипломатическим усилиям дополнительное время. При отсутствии соглашения американская сторона может вернуться к рассмотрению военного варианта.

По данным источников, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в выходные дал согласие на условия договорённости, однако для её утверждения требовалось одобрение верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи и Высшего совета национальной безопасности. Представитель американской администрации и один из региональных источников сообщили, что иранское руководство завершило процедуру согласования соглашения во вторник.

Ранее стало известно, что с начала боевых действий США и Израиля против Ирана в американских вооружённых силах зафиксировали 687 случаев ранения военнослужащих. Согласно статистике Пентагона, на операцию «Эпическая ярость» приходится 417 раненых и 14 погибших американских военных. Эта кампания началась в конце февраля и была объявлена завершённой Вашингтоном 5 мая.