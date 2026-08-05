Пентагон: 687 военнослужащих США ранены после начала конфликта с Ираном
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С начала боевых действий США и Израиля против Ирана в американских вооружённых силах зафиксировали 687 случаев ранения военнослужащих. Эти данные приведены в системе учёта потерь Defense Casualty Analysis System (DCAS), которую ведёт Минобороны США.
Согласно статистике Пентагона, на операцию «Эпическая ярость» приходится 417 раненых и 14 погибших американских военных. Эта кампания началась в конце февраля и была объявлена завершённой Вашингтоном 5 мая. Отдельной строкой в базе DCAS учитываются потери, понесённые при зарубежных операциях с 7 июля. В этой категории указаны ещё четыре погибших и 270 получивших ранения военнослужащих США.
Ранее Life.ru писал, что операция против Ирана дорого обошлась американскому военному бюджету — и не только в финансовом плане. Пентагон оказался на грани опустошения своих складов с высокоточным дальнобойным оружием. Речь идёт о ракетах класса «земля-земля» типов ATACMS и PrSM. Эксперты утверждают, что ценник на одну такую ракету перевалил за миллион долларов. Кроме того, американское военное ведомство успело потратить почти половину своих запасов «Томагавков».
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