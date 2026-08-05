За 3 месяца США обеспечили проход свыше 1000 судов через Ормузский пролив

Американские военные за три месяца помогли более тысяче судов пройти через Ормузский пролив. Об этом сообщило Центральное командование Вооружённых сил США (СЕНТКОМ).

«За последние три месяца ВС США помогли более тысячи судов успешно пройти через (Ормузский. — Прим. Life.ru) пролив», — говорится в публикации СЕНТКОМ в соцсети X.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал о переговорах с Ираном по восстановлению судоходства в Ормузском проливе. Заявление он сделал во время общения с журналистами в Белом доме. Американский лидер допускал, что движение в акватории полноценно возобновится 4 августа. Республиканец назвал этот шаг первым этапом урегулирования ситуации, но не раскрыл детали диалога с иранской стороной.