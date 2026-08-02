Fars: Иран не давал разрешения на открытие Ормузского пролива

Иран не планирует разрешать открытие Ормузского пролива. Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на источник в переговорной команде.

При этом собеседник отметил, что распространяемая информация о принятии катарского предложения по возобновлению судоходства является недостоверной. По его словам, никакого соглашения о возобновлении работы акватории не существует.

Источник подчеркнул: любые заявления о готовности открыть пролив назвали ложными. Пролив, как утверждается, останется закрытым до тех пор, пока США продолжают свои «враждебные действия».

Ранее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман выразил обеспокоенность возможными масштабными ударами США по Ирану. Он попросил президента США Трампа снизить напряжённость вокруг Ирана.