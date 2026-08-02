Саудовский принц попросил Трампа снизить напряжённость вокруг Ирана

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман выразил обеспокоенность возможными масштабными ударами США по Ирану. Во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом Эр-Рияд попросил разъяснить дальнейшие планы Вашингтона, сообщает Axios со ссылкой на источники.

По данным издания, представители Саудовской Аравии опасаются нового витка конфликта на Ближнем Востоке и призвали американскую сторону действовать осторожно.

«Саудовцы выразили опасения и попросили прояснить план действий», – заявил один из американских чиновников.

Другой источник рассказал, что бен Салман призвал Трампа снизить уровень напряжённости и отказаться от шагов, которые могут привести к расширению противостояния. Параллельно Катар проводил переговоры с представителями Ирана, США и Омана по вопросу открытия Ормузского пролива.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что отказался от планировавшегося удара по Ирану на фоне перспектив заключения сделки. Американский лидер заявил, что Вашингтон готов продолжить переговоры, если удастся быстро добиться договорённостей. Госсекретарь США Марко Рубио также отметил, что Тегеран заинтересован в соглашении, которое может затронуть ядерную программу и ситуацию с судоходством в Ормузском проливе.