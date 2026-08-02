Вашингтон ожидал другого: Что заставило США передумать наносить жёсткие удары по Ирану

Американские власти были удивлены готовностью Ирана к дальнейшему обострению конфликта. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники среди чиновников США.

По словам одного из представителей американской администрации, Тегеран в последние дни действовал «очень агрессивно». Он заявил, что после удара по американской базе в Иордании иранские силы продолжили наносить атаки по объектам США на Ближнем Востоке.

Как отмечает издание, Вашингтон ранее рассматривал возможность нанесения мощных ударов по энергетической инфраструктуре Ирана. Такой шаг, по данным источников, должен был усилить давление на Тегеран и заставить его принять американские условия по прекращению огня.

Однако президент США Дональд Трамп заявил, что отказался от подготовленного удара из-за перспективы заключения соглашения об урегулировании. Он подчеркнул, что согласился отменить атаку при условии достижения договорённости в короткие сроки.