Трамп пригрозил Ирану мощным ударом из-за закрытия Ормузского пролива
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану грозят серьёзные последствия, если Ормузский пролив не будет открыт в ближайшее время. Американский лидер допустил удар по ИРИ, но отметил, что рассчитывает решить ситуацию за столом переговоров. Об этом он сообщил в интервью Fox News.
«Пролив будет открыт очень скоро, или они получат очень сильный удар», — сказал он.
Американский лидер заявил о надежде избежать применения силы, поскольку, по его словам, сейчас переговорный процесс развивается в положительном направлении. Также Трамп выразил уверенность, что Тегеран заинтересован в заключении соглашения. Однако, если стороны не смогут договориться, последствия для Ирана будут серьёзными, предупредил президент США.
Ранее американские военные заявили, что за последние три месяца обеспечили безопасное прохождение более тысячи судов через Ормузский пролив.
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