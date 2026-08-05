Трамп пригрозил Ирану мощным ударом из-за закрытия Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану грозят серьёзные последствия, если Ормузский пролив не будет открыт в ближайшее время. Американский лидер допустил удар по ИРИ, но отметил, что рассчитывает решить ситуацию за столом переговоров. Об этом он сообщил в интервью Fox News.

«Пролив будет открыт очень скоро, или они получат очень сильный удар», — сказал он.

Американский лидер заявил о надежде избежать применения силы, поскольку, по его словам, сейчас переговорный процесс развивается в положительном направлении. Также Трамп выразил уверенность, что Тегеран заинтересован в заключении соглашения. Однако, если стороны не смогут договориться, последствия для Ирана будут серьёзными, предупредил президент США.