Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 августа, 08:46

Трамп пригрозил Ирану мощным ударом из-за закрытия Ормузского пролива

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану грозят серьёзные последствия, если Ормузский пролив не будет открыт в ближайшее время. Американский лидер допустил удар по ИРИ, но отметил, что рассчитывает решить ситуацию за столом переговоров. Об этом он сообщил в интервью Fox News.

«Пролив будет открыт очень скоро, или они получат очень сильный удар», — сказал он.

Американский лидер заявил о надежде избежать применения силы, поскольку, по его словам, сейчас переговорный процесс развивается в положительном направлении. Также Трамп выразил уверенность, что Тегеран заинтересован в заключении соглашения. Однако, если стороны не смогут договориться, последствия для Ирана будут серьёзными, предупредил президент США.

Базы США под ударом: Иран провёл испытания нового мощного оружия
Базы США под ударом: Иран провёл испытания нового мощного оружия

Ранее американские военные заявили, что за последние три месяца обеспечили безопасное прохождение более тысячи судов через Ормузский пролив.

Самые важные новости о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Иран
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar