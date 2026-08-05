Базы США под ударом: Иран провёл испытания нового мощного оружия

Иран протестировал новый беспилотник «Хадид 110», который способен создать дополнительные сложности для систем ПВО противника. Как заявил представитель иранской армии, аппарат уже использовали во время реальных учений.

«Представитель иранской армии объявил, что Иран недавно использовал новый тип беспилотника в реальных учениях, и его боевой радиус достаточен для покрытия всех военных баз США на Ближнем Востоке», — пишет китайское издание Sohu.

«Хадид 110» стал одним из самых быстрых беспилотников Ирана, его скорость превышает 500 км/ч. Аппарат получил элементы малозаметности, бесшовную конструкцию корпуса и S-образный воздухозаборник, что может затруднять его обнаружение.

Китайские военные обозреватели отметили, что при ограниченной боевой нагрузке около 30 кг и дальности примерно 350 км дрон может использоваться вместе с ракетами для создания «атаки насыщения» и повышения нагрузки на системы противовоздушной обороны, сообщает РИА «ФедералПресс».

Тем временем президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану военным ударом, если ИРИ не обеспечит открытие Ормузского пролива для судоходства. Кроме того, политик заявил, что отказ Ирана от обладания ядерным оружием будет официально закреплён.