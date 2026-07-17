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17 июля, 15:22

В Индии запустили первый водородный пассажирский поезд

Обложка © Wikipedia / Kshitij08

Обложка © Wikipedia / Kshitij08

В Индии начал работу первый пассажирский поезд на водороде, полностью созданный внутри страны. Об этом сообщил телеканал Euronews.

Состав под названием NaMo Green Rail торжественно запустил премьер-министр Нарендра Моди 17 июля на станции Джинд в северном штате Харьяна. Власти представили проект как часть большого курса на чистую энергетику и технологическую независимость страны.

Поезд включает два головных вагона на водородной тяге и восемь пассажирских. Он способен разгоняться примерно до 75 км/ч и вмещает около 2600 человек. Состав рассчитан на короткие и средние маршруты. Пилотный запуск должен показать, насколько водородная тяга подходит для линий, которые пока не полностью переведены на электричество.

Для проекта построили отдельную инфраструктуру: производство, хранение и заправку водородом. Это позволит инженерам проверить безопасность, эффективность и работу техники в реальных условиях.

Водородные топливные элементы вырабатывают электричество за счёт химической реакции водорода и кислорода. При этом выделяются только водяной пар и тепло. По словам официальных лиц, такая технология может стать хорошей заменой дизельным поездам с низким уровнем выбросов. Дизель до сих пор используют на части индийских железных дорог.

Запуск проходит в рамках Национальной водородной миссии Индии. Её цель — сделать страну одним из мировых центров производства и применения «зелёного» водорода. Инициатива также связана с климатическими обязательствами Индии, включая планы достичь углеродной нейтральности к 2070 году.

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Вероника Бакумченко
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