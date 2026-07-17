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17 июля, 14:07

Чистота станет частью индийской культуры, заявил Моди

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал жителей страны превратить поддержание порядка в ежедневную привычку. Об этом он заявил во время выступления в городе Джинд в штате Харьяна, пишет News9Live.

Политик обратил внимание, что перед его приездом улицы обычно тщательно убирают. Моди поинтересовался, действительно ли для наведения порядка каждый раз требуется визит главы правительства. По его словам, если жители Джинда и всей Харьяны перестанут мусорить, населённые пункты смогут постоянно оставаться чистыми.

«Мы сделаем чистоту своей природой, своей культурой и частью повседневной жизни», — заявил премьер.

Выступление состоялось после запуска первого в Индии водородного поезда между Джиндом и Сонипатом. В этот же день власти представили в Харьяне железнодорожные, дорожные и медицинские проекты стоимостью свыше 14 тысяч крор рупий.

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Ранее Нарендра Моди оказался в центре курьёзного эпизода на саммите G7 во Франции. Премьер несколько раз попытался открыть бутылку воды, но не сразу справился с прикреплённой к горлышку крышкой, которую используют в Европе. Кадры быстро разошлись по Сети и стали поводом для шуток.

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Николь Вербер
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