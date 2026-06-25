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Регион
25 июня, 10:39

Моди оконфузился на саммите G7 из-за европейской «головоломки»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Премьер-министр Индии Нарендра Моди на саммите G7 во Франции неожиданно оказался в центре внимания из-за обычной бутылки воды. По данным китайского издания Sohu, кадры, на которых политик не смог сразу открыть крышку, быстро разошлись по Сети и стали поводом для шуток.

Моди попытался открутить крышку сначала одной рукой, затем другой, однако бутылка не поддалась. Дело могло быть не в неловкости политика, а в новой европейской «головоломке» — так называемой цельной крышке, которая остаётся прикреплённой к бутылке.

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«Крышка бутылки, казалось, была приварена насмерть. Люди рядом с ним видели это, да и сам Моди был весьма смущён», — цитирует китайских коллег РИА «ФедералПресс».

Журналисты из КНР посчитали эпизод показательной бытовой деталью: даже на серьёзных международных встречах лидеры сталкиваются с простыми ситуациями, понятными обычным людям. При этом в издании увидели в случившемся не только забавный момент, но и пример столкновения разных привычек и культурных особенностей.

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что среди мировых лидеров он больше всего восхищается председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Последнего американский лидер назвал «очень крепким орешком».

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Борис Эльфанд
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