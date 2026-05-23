Рубио передал Моди приглашение от Трампа в Белый дом

Госсекретарь США Марко Рубио от имени президента Дональда Трампа пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди на встречу в Белом доме. Официальный представитель Штатов в Нью-Дели Серджио Гор разместил эту информацию на своей странице в соцсети X.

«Марко Рубио от имени президента Дональда Трампа пригласил премьер-министра Моди посетить Белый дом в ближайшее время!», — написал посол.

Рубио в эти дни находится с рабочей поездкой по Индии. Согласно сведениям местного издания Hindu, пребывание госсекретаря в стране рассчитано на период с 24 по 26 мая. Когда именно может состояться визит Моди в Вашингтон, пока не уточняется.

Ранее Дональд Трамп объявил о снижении торговых пошлин для Индии, уступив личной просьбе премьер-министра Нарендры Моди. По его словам, решение принято исключительно из дружбы и уважения к индийскому лидеру. Стороны договорились о торговой сделке, в рамках которой Штаты снижают взаимную пошлину с 25 до 18%.