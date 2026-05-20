Моди изобразили заклинателем змей: в Индии обвинили норвежское СМИ в расизме

В Индии разгорелся скандал из-за публикации норвежской газеты Aftenposten о премьер-министре Нарендре Моди. Материал сопровождался карикатурой, где политика изобразили в образе заклинателя змей.

Как пишет NDTV, публикация вызвала резкую реакцию из-за использования образа, который многие в Индии считают устаревшим колониальным стереотипом. В заголовке Моди назвали «хитрым и немного раздражающим человеком».

Индийские журналисты и пользователи соцсетей сочли такую подачу унизительной. Обозреватель NDTV Адитья Радж Каул назвал публикацию «шокирующей», «расистской» и «уничижительной».

India Today также назвало карикатуру расистской и указало, что она усиливает западные стереотипы об Индии. Издание связало скандал с визитом Моди в Норвегию, где премьеру ранее задали вопрос о том, почему он редко отвечает на вопросы журналистов в самой Индии.

В индийском сегменте соцсетей публикацию восприняли как пример «колониального мышления». Пользователи писали, что западные медиа до сих пор используют старые образы вроде заклинателей змей, когда говорят об Индии и её политиках.

Скандал произошёл на фоне поездки Моди по странам Северной Европы. После визита в Норвегию местная журналистка, задавшая премьеру вопрос о свободе прессы, сама столкнулась с атакой в индийских соцсетях. Об этом писала уже сама Aftenposten.