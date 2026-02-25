Владимир Путин
25 февраля, 08:43

Sohu: Премьер Индии Моди нанёс неожиданный удар по Трампу

Обложка © ТАСС / АР

Верховный суд США признал предыдущую тарифную политику Дональда Трампа незаконной, что вызвало ярость американского лидера. Однако он был вынужден заявить о прекращении действия пошлин, введённых по закону о чрезвычайных экономических полномочиях, обратило внимание китайское издание Sohu, статью которого перевело РИА «ФедералПресс».

В КНР отметили, что это решение раскололо международное сообщество. Бразилия и Китай, не подписавшие торговые соглашения с США, восприняли новость с облегчением. В то же время страны, уже заключившие такие соглашения (Великобритания, Япония, Вьетнам, Камбоджа), оказались в сложном положении из-за более высоких тарифов. Особенно показательной стала позиция Индии.

Ранее Трамп объявил, что Нарендра Моди якобы обещал не закупать российскую нефть, и США снизили пошлины для Индии с 50 до 18 процентов. Однако спустя несколько часов после решения суда МИД страны заявило, что позиция по закупке нефти не изменилась: она продолжит приобретать сырьё у России и Венесуэлы, исходя из собственных интересов.

«Трамп не ожидал, что после пощёчины Верховного суда первой страной, которая выступит против него, будет не Китай, Россия или Бразилия, а Индия. Заявление министерства иностранных дел Индии фактически поведало миру: Моди обманул Трампа, и Индия вообще не планирует прекращать покупать российскую нефть», — указали аналитики.

Напомним, ранее Верховный суд США признал незаконными импортные пошлины Трампа. В ответ президент США ввёл 10-процентные пошлины для всех стран мира на 150 дней, а позже поднял пошлину до 15%.

Борис Эльфанд
