Sohu: Премьер Индии Моди нанёс неожиданный удар по Трампу
Верховный суд США признал предыдущую тарифную политику Дональда Трампа незаконной, что вызвало ярость американского лидера. Однако он был вынужден заявить о прекращении действия пошлин, введённых по закону о чрезвычайных экономических полномочиях, обратило внимание китайское издание Sohu, статью которого перевело РИА «ФедералПресс».
В КНР отметили, что это решение раскололо международное сообщество. Бразилия и Китай, не подписавшие торговые соглашения с США, восприняли новость с облегчением. В то же время страны, уже заключившие такие соглашения (Великобритания, Япония, Вьетнам, Камбоджа), оказались в сложном положении из-за более высоких тарифов. Особенно показательной стала позиция Индии.
Ранее Трамп объявил, что Нарендра Моди якобы обещал не закупать российскую нефть, и США снизили пошлины для Индии с 50 до 18 процентов. Однако спустя несколько часов после решения суда МИД страны заявило, что позиция по закупке нефти не изменилась: она продолжит приобретать сырьё у России и Венесуэлы, исходя из собственных интересов.
«Трамп не ожидал, что после пощёчины Верховного суда первой страной, которая выступит против него, будет не Китай, Россия или Бразилия, а Индия. Заявление министерства иностранных дел Индии фактически поведало миру: Моди обманул Трампа, и Индия вообще не планирует прекращать покупать российскую нефть», — указали аналитики.
Напомним, ранее Верховный суд США признал незаконными импортные пошлины Трампа. В ответ президент США ввёл 10-процентные пошлины для всех стран мира на 150 дней, а позже поднял пошлину до 15%.
