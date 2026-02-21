Трамп решил поднять введённую вчера пошлину на все страны мира до 15%

Президент США Дональд Трамп объявил о немедленном повышении ранее введенной пошлины. Теперь тариф составит 15% для всех стран мира, тогда как ранее он составлял 10%.

Трамп заявил, что это решение направлено на исправление ситуации, когда другие страны, по его мнению, долгое время пользовались торговыми преимуществами за счёт США. Он также добавил, что в ближайшие месяцы администрация планирует разработать и внедрить новые, юридически обоснованные тарифы.

«Я, как президент Соединённых Штатов, с немедленным вступлением в силу повышаю 10-процентный глобальный тариф для стран, многие из которых десятилетиями обдирали США без всякого возмездия (пока не появился я!), до полностью допустимого и юридически проверенного уровня в 15%», — написал глава Белого дома в своей соцсети Truth Social.

Напомним, вчера Трамп ввёл временные импортные пошлины в размере 10 процентов на все категории товаров, поступающие из-за границы. В администрации Белого дома уточнили, что новые торговые меры начнут действовать с 24 февраля и будут применяться на протяжении 150 дней. Американский лидер пояснил, что такое решение продиктовано необходимостью обезопасить внутренний рынок страны. Хотя пошлины носят временный характер, под их действие подпадает абсолютно вся ввозимая в Соединенные Штаты продукция.