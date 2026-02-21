Олимпиада в Милане
21 февраля, 02:28

Трамп ввёл 10-процентные пошлины для всех стран мира на 150 дней

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении импортных пошлин в размере 10% на товары из всех стран мира. Как сообщили в Белом доме, меры вступят в силу 24 февраля в 00:01 по восточному времени (08:01 мск) и будут действовать 150 дней.

Ранее Трамп назвал этот шаг частью торговой политики, направленной на защиту американского рынка. В заявлении подчёркивается, что пошлины носят временный характер и распространяются на все ввозимые в США товары.

Трамп заявил, что введённые им пошлины принесли США 600 миллиардов долларов
Трамп воспользовался положением закона о торговле 1974 года, которое позволяет вводить такие пошлины в одностороннем порядке, но только на ограниченный срок — далее требуется одобрение Конгресса. Это произошло на фоне решения Верховного суда, ранее отменившего тарифы, введённые американским лидером.

Артём Гапоненко
