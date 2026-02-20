Трамп назвал позором решение Верховного суда США об отмене пошлин
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Американский лидер Дональд Трамп резко раскритиковал решение Верховного суда отменить пошлины против других стран. Об этом сообщает CNN.
«Это позор», — заявил глава Штатов и покинул помещение.
Напомним, сегодня Верховный суд Штатов признал введение Дональдом Трампом импортных пошлин превышением президентских полномочий. Шестью голосами против трёх судьи постановили, что право устанавливать налоги и пошлины принадлежит Конгрессу, а не главе государства.
