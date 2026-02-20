Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 февраля, 17:51

Трамп назвал позором решение Верховного суда США об отмене пошлин

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Американский лидер Дональд Трамп резко раскритиковал решение Верховного суда отменить пошлины против других стран. Об этом сообщает CNN.

«Это позор», заявил глава Штатов и покинул помещение.

Трамп похвастался, что идею с бальным залом одобрили эксперты «по изящным искусствам»
Трамп похвастался, что идею с бальным залом одобрили эксперты «по изящным искусствам»

Напомним, сегодня Верховный суд Штатов признал введение Дональдом Трампом импортных пошлин превышением президентских полномочий. Шестью голосами против трёх судьи постановили, что право устанавливать налоги и пошлины принадлежит Конгрессу, а не главе государства.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar