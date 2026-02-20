Трамп задействует закон 1974 года для введения новых глобальных пошлин в 10%

Президент США Дональд Трамп заявил, что уже в пятницу подпишет указ о введении дополнительных глобальных пошлин в размере 10% в отношении стран мира. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Белом доме, подчеркнув, что мера станет «дополнением к уже существующим тарифам».

По словам главы государства, он воспользуется положением закона о торговле 1974 года. Документ позволяет президенту вводить подобные пошлины в одностороннем порядке, однако лишь на 150 дней – дальше потребуется одобрение Конгресса.

Как отметило издание The New York Times, согласование продления мер может оказаться непростым. В преддверии ноябрьских промежуточных выборов многие конгрессмены не горят желанием поддерживать тарифы, которые часть избирателей считает ударом по собственному кошельку.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп назвал «позором» решение Верховного суда США об отмене введённых им пошлин. Американский лидер резко раскритиковал вердикт и, не скрывая раздражения, оборвал общение с журналистами.