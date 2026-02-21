Бизнес ЕС заявил о риске бумеранга из-за решения суда США по пошлинам

Бизнес в Евросоюзе заявил о риске «экономического бумеранга» после того, как Верховный суд США частично отменил импортные пошлины, введённые президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на европейских предпринимателей.

Европейские компании опасаются, что вместо облегчения торгового режима они столкнутся с новым витком неопределённости и заморозкой заказов.

«Это решение <...> рискует создать эффект бумеранга, что приведёт к дополнительной неопределенности и заморозке заказов, пока операторы ждут более четкой нормативной базы», — заявил генеральный секретарь итальянской винной ассоциации UIV Паоло Кастеллетти.

В деловых кругах Европы, однако, выражают обеспокоенность, что аннулирование тарифов, которые обосновывались чрезвычайными президентскими полномочиями, «рушит прежнюю правовую основу», и не исключают скорого появления новых ограничений. Такие опасения озвучили игроки целого ряда индустрий — от виноделия и агропрома до химической, фармацевтической и косметической отраслей.

Директор Ирландской ассоциации виски Эоин О'Катейн в свою очередь подчеркнул, что решение суда не станет спасительным решением для отмены пошлин, а лишь добавит новый виток сложностей и неожиданных поворотов в торговом противостоянии.

Как полагает эксперт Европейского центра политики Варг Фолкман, теперь международную торговлю ожидает сложный длительный период, связанный с размытостью тарифных планов США. Аналитик указывает на две ключевые нерешённые проблемы: отсутствие ясности в отношении будущих пошлин, которые способен инициировать Трамп, и нерешённость вопроса о возврате средств, взысканных по отменённым судом сборам.