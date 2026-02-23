Трамп пригрозил применить торговые лицензии и делать «ужасные вещи» со странами

Президент США Дональд Трамп вновь накалил обстановку вокруг своей торговой политики. На этот раз поводом стало неожиданное поражение в Верховном суде, которое, впрочем, политик пообещал обернуть против других государств с новой силой.

Ранее Верховный суд США фактически лишил Трампа исключительного права вводить импортные пошлины в одиночку, напомнив, что по Конституции это прерогатива конгресса. Для президента это решение стало личным оскорблением. Он назвал его «нелепым, глупым» и обвинил судей в разжигании международного раскола.

Однако сдаваться хозяин Белого дома не намерен. В своей соцсети Truth Social он сделал громкое заявление: оказывается, то самое судебное решение случайно дало ему ещё больше власти. Теперь, помимо пошлин, Трамп намерен активно использовать механизм торговых лицензий, чтобы «творить ужасные вещи» с неугодными странами.

Напомним, что торговая война, развязанная Трампом после возвращения в Белый дом, идёт полным ходом. Под раздачу уже попали ближайшие соседи (Канада и Мексика), а также Китай. В апреле он и вовсе установил для всех стран мира базовую 10-процентную пошлину, а для десятков государств с большим дефицитом — повышенные ставки. Новые 10-процентные тарифы для всех должны были вступить в силу 25 февраля и действовать 150 дней.

Несмотря на решение суда, Трамп пообещал сохранить все пошлины, связанные с нацбезопасностью, намекнув, что запасной план у него уже готов.

Торговые лицензии — это разрешительные документы, которые государство выдаёт компаниям на ввоз или вывоз конкретного товара. Если пошлины — это просто налог (заплатил и вези), то лицензии — это механизм количественного контроля или полного запрета. Лицензию можно выдать, а можно и не выдать, можно ограничить количество товара по ней или вовсе отозвать. Угроза Трампа заключается в том, что через лицензии он может точечно «душить» экономику конкретных стран, перекрывая кислород целым отраслям, а не просто делая их товары дороже.