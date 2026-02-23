С завтрашнего дня США отменят ряд пошлин на импорт некоторых товаров

С 24 февраля Соединённые Штаты прекращают взимать дополнительные пошлины на ряд товаров. Отмена затронет товары, ввезённые для потребления или снятые со складов. Об этом сообщила Служба пограничного и таможенного контроля США.

«Пошлины, введённые в соответствии с Законом об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций на основании президентских указов, включая все изменения и поправки, перестанут действовать и больше не будут взиматься с товаров, ввезенных для потребления или снятых со склада для потребления, с 00:00 по времени Восточного побережья 24 февраля 2026 года», — говорится в сообщении.

Отмена пошлин касается тех мер, которые ранее вводились президентскими указами и впоследствии подвергались юридической критике. В опубликованном перечне указаны пошлины, которые Верховный суд США признал незаконными. Решение позволит облегчить торговлю и снизить финансовую нагрузку на импортеров.

Ранее в Европарламенте сообщили о намерении приостановить процедуру ратификации торгового соглашения с США, которое предусматривает взаимное снижение тарифов. Решение связано с недавним повышением американской администрации глобальных пошлин с 10 до 15%.