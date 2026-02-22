В Европе объявили о новой отсрочке соглашения с США по тарифам на пошлины

Европарламент намерен во второй раз приостановить процедуру ратификации торгового соглашения с США, которое предусматривает взаимное снижение тарифов. Такое решение связано с недавним повышением американской администрацией глобальных пошлин с 10 до 15%, заявил глава Комитета ЕП по торговле Берндт Ланге.

По словам Ланге, прежде чем предпринимать дальнейшие шаги, европейской стороне необходимы ясность и юридическая определённость. Он намерен предложить рабочей группе приостановить парламентскую работу по ратификации до получения правовой оценки ситуации и чётких обязательств от США. Сложившуюся ситуацию вокруг американских пошлин политик назвал «тарифным хаосом».

Это уже вторая отсрочка по данному соглашению. Изначально предполагалось, что документы будут переданы на ратификацию сессии Европарламента ещё в начале февраля, однако тогда процесс отложили из-за кризиса вокруг требований Дональда Трампа о передаче США Гренландии.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении всеобщих импортных пошлин. Первоначально их размер составил 10%. Меры должны были действовать 150 дней. Позже республиканец объявил о повышении этого тарифа до 15%. Он пояснил своё решение необходимостью защиты американских экономических интересов. Администрация президента планирует разработать новые, постоянные тарифные механизмы.