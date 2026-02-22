Мерц анонсировал визит в США для обсуждения пошлин Трампа на все страны мира

Канцлер Германии Фридрих Мерц совершит визит в Вашингтон на следующей неделе. Об этом он сообщил в эфире телеканала ARD. Мерц заявил, что намерен представить в США скоординированную европейскую позицию по вопросу пошлин.

«Я направлюсь в Вашингтон с общей, скоординированной позицией Европы», — сказал канцлер.

Он также выразил надежду на снижение таможенной нагрузки после недавнего решения Верховного суда США. Основной целью визита станут переговоры по торговой политике. Мерц отметил необходимость координации действий между Германией, Евросоюзом и американской стороной.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении всеобщих импортных пошлин. Первоначально их размер составил 10%. Меры должны были действовать 150 дней. Позже республиканец объявил о повышении этого тарифа до 15%. Он пояснил своё решение необходимостью защиты американских экономических интересов. Администрация президента планирует разработать новые, постоянные тарифные механизмы.