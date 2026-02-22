Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 февраля, 00:46

Мерц анонсировал визит в США для обсуждения пошлин Трампа на все страны мира

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Канцлер Германии Фридрих Мерц совершит визит в Вашингтон на следующей неделе. Об этом он сообщил в эфире телеканала ARD. Мерц заявил, что намерен представить в США скоординированную европейскую позицию по вопросу пошлин.

«Я направлюсь в Вашингтон с общей, скоординированной позицией Европы», — сказал канцлер.

Он также выразил надежду на снижение таможенной нагрузки после недавнего решения Верховного суда США. Основной целью визита станут переговоры по торговой политике. Мерц отметил необходимость координации действий между Германией, Евросоюзом и американской стороной.

Бизнес ЕС заявил о риске бумеранга из-за решения суда США по пошлинам
Бизнес ЕС заявил о риске бумеранга из-за решения суда США по пошлинам

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении всеобщих импортных пошлин. Первоначально их размер составил 10%. Меры должны были действовать 150 дней. Позже республиканец объявил о повышении этого тарифа до 15%. Он пояснил своё решение необходимостью защиты американских экономических интересов. Администрация президента планирует разработать новые, постоянные тарифные механизмы.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Германия
  • Фридрих Мерц
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar