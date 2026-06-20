Трамп назвал величайшими мировыми лидерами Си Цзиньпина и Моди

Президент США Дональд Трамп заявил, что среди мировых лидеров он больше всего восхищается председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Трамп охарактеризовал Си Цзиньпина как человека, полностью сосредоточенного на деле, а Моди назвал «очень крепким орешком».

«Да, с точки зрения лидерства, это правда», — ответил хозяин Белого дома на вопрос Axios, считать ли Си Цзиньпина одним из величайших руководителей.

Американский президент добавил, что Моди — «великий лидер», и отметил, что Соединённые Штаты сейчас ведут с Индией «большой бизнес».