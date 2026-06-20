Трамп назвал величайшими мировыми лидерами Си Цзиньпина и Моди
Обложка © Flickr / The White House / Daniel Torok
Президент США Дональд Трамп заявил, что среди мировых лидеров он больше всего восхищается председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
Трамп охарактеризовал Си Цзиньпина как человека, полностью сосредоточенного на деле, а Моди назвал «очень крепким орешком».
«Да, с точки зрения лидерства, это правда», — ответил хозяин Белого дома на вопрос Axios, считать ли Си Цзиньпина одним из величайших руководителей.
Американский президент добавил, что Моди — «великий лидер», и отметил, что Соединённые Штаты сейчас ведут с Индией «большой бизнес».
Ранее Трамп публично поблагодарил президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина за нейтралитет по иранскому вопросу — заявление прозвучало на брифинге во время саммита «Большой семёрки» во Франции. Трамп сообщил о заключении мирного соглашения с Ираном и об отмене военно-морской блокады Ормузского пролива.
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