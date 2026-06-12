Глава МИД Индии Джайшанкар заявил о надёжности России как поставщика нефти

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар назвал Россию надёжным поставщиком нефти. Такое заявление он сделал на финском форуме Kultaranta Talks.

Джайшанкар напомнил, что Индия начала покупать российскую нефть в значительном объёме только в 2022 году. Зайти на этот рынок страну вынудили обстоятельства. По словам министра, россияне всё это время оставались стабильными поставщиками. Он пояснил, что они выставляют груз на продажу, а покупатель выбирает наиболее доступную нефть с приемлемой ценой. Джайшанкар также отметил непостоянство США в санкционном вопросе.

«Смотрите, мы начали покупать российскую нефть в значительном объёме только в 2022 году. Зайти на этот рынок нас вынудили обстоятельства. И я должен сказать, что россияне были стабильными поставщиками, потому что они выставляют груз на продажу, и вы идёте и покупаете ту нефть, которая наиболее доступна и у которой самая приемлемая цена», — заявил глава МИД Индии.

Ранее сообщалось, что экспорт нефти из РФ в Индию в мае вырос на 70% по сравнению с февральским уровнем. Рост поставок до около 1,85 миллиона баррелей в сутки связан с началом войны США против Ирана. После этого Тегеран закрыл Ормузский пролив, и российское сырьё стало жизненно важным для Нью-Дели и Пекина. Москва оказалась среди крупных победителей ближневосточного конфликта: цены на российскую нефть взлетели вслед за мировыми бенчмарками.