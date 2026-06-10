Китайская сторона ощущает стабильность благодаря надёжному импорту энергоносителей из РФ. Такую позицию обозначил эксперт Финансового университета Игорь Юшков.

В специальном репортаже RTVI специалист напомнил о существовании прямого трубопровода «Восточная Сибирь — Тихий океан». По этой магистрали Пекин ежегодно получает порядка 30 миллионов тонн сырья. Причём, как подчеркнул Юшков, Соединённые Штаты не располагают рычагами воздействия на данный маршрут.

Помимо этого, нефть доставляется до конечной точки ВСТО в Приморском крае, где её загружают в танкеры. Морским путём в КНР уходят ещё десятки миллионов тонн. Кроме того, транзитный поток объёмом 12 миллионов тонн идёт через казахстанскую территорию.

Именно российские объёмы, по мнению эксперта, дают Китаю ощущение уверенности. Причиной для такой ситуации послужили события февраля 2026 года, когда Тегеран после начала военной операции США и Израиля заблокировал Ормузский пролив. Через эту артерию прежде проходила пятая часть глобального экспорта нефти.

Текущий кризис, отметил Юшков, наглядно показал: каналы снабжения могут быть перекрыты в любой момент. Либо же против покупателя просто введут ограничительные меры, запретив продажу ресурсов.

В этом контексте Москва, по словам специалиста, регулярно призывает Пекин задуматься о стабильности получения сырья. Речь идёт о необходимости обсуждать свежие проекты, в частности газопровод «Сила Сибири — 2». Юшков считает недальновидным затягивать с подписанием контрактов, поскольку на возведение такой инфраструктуры уйдёт не менее четырёх-пяти лет.

Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на брифинге выразил критическую позицию китайской стороны в отношении односторонних рестрикций Евросоюза, не имеющих опоры в международном праве. Заявление прозвучало после того, как глава европейской дипломатии Кая Каллас допустила возможность досмотра и задержания танкеров с российским сырьём в акватории Средиземного моря.