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9 июня, 10:36

Китай отреагировал на планы ЕС о задержании танкеров с российской нефтью

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Китайские власти раскритиковали односторонние ограничения ЕС, не имеющие международно-правовой основы. Такое заявление прозвучало после сообщений о планах объединения разрешить задержание судов, перевозящих российскую нефть. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на брифинге.

Поводом стал вопрос о словах главы европейской дипломатии Каи Каллас, которая ранее заявила о возможности досмотра и задержания танкеров с российской нефтью в Средиземном море.

«Мы обратили внимание на соответствующие сообщения, Китайпоследовательно выступает против незаконных односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве и не санкционированных Советом Безопасности ООН», — сказал он.

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Ранее Евросоюз расширил полномочия морской операции IRINI, разрешив военным кораблям стран объединения задерживать в Средиземном море суда, подозреваемые в перевозке российской нефти. Обновлённые правила применения сил позволяют переходить от наблюдения и проверок к фактическому задержанию отдельных судов.

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Милена Скрипальщикова
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