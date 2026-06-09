Китайские власти раскритиковали односторонние ограничения ЕС, не имеющие международно-правовой основы. Такое заявление прозвучало после сообщений о планах объединения разрешить задержание судов, перевозящих российскую нефть. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на брифинге.

Поводом стал вопрос о словах главы европейской дипломатии Каи Каллас, которая ранее заявила о возможности досмотра и задержания танкеров с российской нефтью в Средиземном море.

«Мы обратили внимание на соответствующие сообщения, Китайпоследовательно выступает против незаконных односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве и не санкционированных Советом Безопасности ООН», — сказал он.

Ранее Евросоюз расширил полномочия морской операции IRINI, разрешив военным кораблям стран объединения задерживать в Средиземном море суда, подозреваемые в перевозке российской нефти. Обновлённые правила применения сил позволяют переходить от наблюдения и проверок к фактическому задержанию отдельных судов.