Франция пригрозила конфискацией танкера Tagor и тюремным сроком для капитана

Российскому капитану танкера Tagor грозит год тюрьмы и конфискация судна во Франции, сообщает BFMTV со ссылкой на прокуратуру. Также ему может быть назначен штраф в 150 тысяч евро.

«Капитану, гражданину РФ, грозит год тюрьмы и штраф в 150 тысяч евро <…>, а также конфискация судна», — говорится в публикации.

По данным агентства AFP, капитану грозит привлечение к ответственности по обвинениям в отсутствии флага и неподчинении законным требованиям французских правоохранительных органов на море.