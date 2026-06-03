ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 июня, 17:02

Франция пригрозила конфискацией танкера Tagor и тюремным сроком для капитана

BFMTV: Российскому капитану танкера Tagor грозит год тюрьмы и штраф

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Российскому капитану танкера Tagor грозит год тюрьмы и конфискация судна во Франции, сообщает BFMTV со ссылкой на прокуратуру. Также ему может быть назначен штраф в 150 тысяч евро.

«Капитану, гражданину РФ, грозит год тюрьмы и штраф в 150 тысяч евро <…>, а также конфискация судна», — говорится в публикации.

По данным агентства AFP, капитану грозит привлечение к ответственности по обвинениям в отсутствии флага и неподчинении законным требованиям французских правоохранительных органов на море.

В посольстве РФ подтвердили арест капитана танкера Tagor во Франции
В посольстве РФ подтвердили арест капитана танкера Tagor во Франции

Напомним, что ВМС ранциизадержали в Атлантике нефтяной танкер Tagor, который, по словам Макрона, вышел из России и находился под международными санкциями. По данным VesselFinder, судно ходит под флагом Мадагаскара, а последний заход в порт зафиксировали в Мурманске в начале мая. Капитаном танкера является гражданин России. Прокурор Бреста Стефан Келланберже сообщил о начале уголовного расследования после отказа экипажа подчиниться требованиям ВМС.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Франция
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar