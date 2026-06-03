Франция пригрозила конфискацией танкера Tagor и тюремным сроком для капитана
BFMTV: Российскому капитану танкера Tagor грозит год тюрьмы и штраф
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Российскому капитану танкера Tagor грозит год тюрьмы и конфискация судна во Франции, сообщает BFMTV со ссылкой на прокуратуру. Также ему может быть назначен штраф в 150 тысяч евро.
«Капитану, гражданину РФ, грозит год тюрьмы и штраф в 150 тысяч евро <…>, а также конфискация судна», — говорится в публикации.
По данным агентства AFP, капитану грозит привлечение к ответственности по обвинениям в отсутствии флага и неподчинении законным требованиям французских правоохранительных органов на море.
Напомним, что ВМС ранциизадержали в Атлантике нефтяной танкер Tagor, который, по словам Макрона, вышел из России и находился под международными санкциями. По данным VesselFinder, судно ходит под флагом Мадагаскара, а последний заход в порт зафиксировали в Мурманске в начале мая. Капитаном танкера является гражданин России. Прокурор Бреста Стефан Келланберже сообщил о начале уголовного расследования после отказа экипажа подчиниться требованиям ВМС.
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