В посольстве РФ подтвердили арест капитана танкера Tagor во Франции
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitri T
Французские правоохранительные органы арестовали капитана танкера Tagor, который является гражданином Российской Федерации. Информацию об инциденте подтвердили в российском дипломатическом представительстве.
«Французские власти уведомили посольство о том, что капитан танкера Tagor, являющийся гражданином России, 2 июня был помещен под стражу», — заявили РИА «Новости» в дипмиссии.
Судно на данный момент остаётся под контролем местных властей.
Сейчас сотрудники консульства взаимодействуют с французской стороной для защиты интересов россиянина. Адвокаты и представители посольства следят за ходом разбирательства, чтобы обеспечить соблюдение прав задержанного.
Напомним, что ВМС ранциизадержали в Атлантике нефтяной танкер Tagor, который, по словам Макрона, вышел из России и находился под международными санкциями. По данным VesselFinder, судно ходит под флагом Мадагаскара, а последний заход в порт зафиксировали в Мурманске в начале мая. Капитаном танкера является гражданин России. Прокурор Бреста Стефан Келланберже сообщил о начале уголовного расследования после отказа экипажа подчиниться требованиям ВМС.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.