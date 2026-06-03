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Регион
3 июня, 10:01

В посольстве РФ подтвердили арест капитана танкера Tagor во Франции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitri T

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitri T

Французские правоохранительные органы арестовали капитана танкера Tagor, который является гражданином Российской Федерации. Информацию об инциденте подтвердили в российском дипломатическом представительстве.

«Французские власти уведомили посольство о том, что капитан танкера Tagor, являющийся гражданином России, 2 июня был помещен под стражу», — заявили РИА «Новости» в дипмиссии.

Судно на данный момент остаётся под контролем местных властей.

Сейчас сотрудники консульства взаимодействуют с французской стороной для защиты интересов россиянина. Адвокаты и представители посольства следят за ходом разбирательства, чтобы обеспечить соблюдение прав задержанного.

ВМС Франции сопроводили задержанный танкер Tagor на якорную стоянку в Дуарнене
ВМС Франции сопроводили задержанный танкер Tagor на якорную стоянку в Дуарнене

Напомним, что ВМС ранциизадержали в Атлантике нефтяной танкер Tagor, который, по словам Макрона, вышел из России и находился под международными санкциями. По данным VesselFinder, судно ходит под флагом Мадагаскара, а последний заход в порт зафиксировали в Мурманске в начале мая. Капитаном танкера является гражданин России. Прокурор Бреста Стефан Келланберже сообщил о начале уголовного расследования после отказа экипажа подчиниться требованиям ВМС.

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Оксана Попова
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