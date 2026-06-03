В посольстве РФ подтвердили арест капитана танкера Tagor во Франции

Французские правоохранительные органы арестовали капитана танкера Tagor, который является гражданином Российской Федерации. Информацию об инциденте подтвердили в российском дипломатическом представительстве.

«Французские власти уведомили посольство о том, что капитан танкера Tagor, являющийся гражданином России, 2 июня был помещен под стражу», — заявили РИА «Новости» в дипмиссии.

Судно на данный момент остаётся под контролем местных властей.

Сейчас сотрудники консульства взаимодействуют с французской стороной для защиты интересов россиянина. Адвокаты и представители посольства следят за ходом разбирательства, чтобы обеспечить соблюдение прав задержанного.