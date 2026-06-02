ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 июня, 11:43

ВМС Франции сопроводили задержанный танкер Tagor на якорную стоянку в Дуарнене

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / JBula_62

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / JBula_62

Задержанный Военно-морскими силами Франции танкер Tagor прибыл на якорную стоянку в залив Дуарнене в департаменте Финистер. По данным Marine Traffic, сейчас судно находится на якорной стоянке.

Борт, следовавший из России, сопровождали французские военные. После прибытия к делу подключились судебные власти Франции. Прокуратура Бреста начала расследование в отношении экипажа. Ему вменяют отсутствие флага, непредоставление доказательств гражданства судна и неподчинение требованию остановиться.

«Шаг к войне»: На Западе забили тревогу после задержания танкера Tagor
«Шаг к войне»: На Западе забили тревогу после задержания танкера Tagor

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что ВМС страны задержали в Атлантике нефтяной танкер Tagor, который, по его словам, вышел из России и находился под международными санкциями. По данным VesselFinder, судно ходит под флагом Мадагаскара, а последний заход в порт зафиксировали в Мурманске в начале мая. Предварительно капитаном танкера стал гражданин России. Прокурор Бреста Стефан Келланберже сообщил о начале уголовного расследования после отказа экипажа подчиниться требованиям ВМС.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Франция
  • МИД РФ
  • Мария Захарова
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar