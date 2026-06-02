ВМС Франции сопроводили задержанный танкер Tagor на якорную стоянку в Дуарнене

Задержанный Военно-морскими силами Франции танкер Tagor прибыл на якорную стоянку в залив Дуарнене в департаменте Финистер. По данным Marine Traffic, сейчас судно находится на якорной стоянке.

Борт, следовавший из России, сопровождали французские военные. После прибытия к делу подключились судебные власти Франции. Прокуратура Бреста начала расследование в отношении экипажа. Ему вменяют отсутствие флага, непредоставление доказательств гражданства судна и неподчинение требованию остановиться.