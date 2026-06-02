ВМС Франции сопроводили задержанный танкер Tagor на якорную стоянку в Дуарнене
Задержанный Военно-морскими силами Франции танкер Tagor прибыл на якорную стоянку в залив Дуарнене в департаменте Финистер. По данным Marine Traffic, сейчас судно находится на якорной стоянке.
Борт, следовавший из России, сопровождали французские военные. После прибытия к делу подключились судебные власти Франции. Прокуратура Бреста начала расследование в отношении экипажа. Ему вменяют отсутствие флага, непредоставление доказательств гражданства судна и неподчинение требованию остановиться.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что ВМС страны задержали в Атлантике нефтяной танкер Tagor, который, по его словам, вышел из России и находился под международными санкциями. По данным VesselFinder, судно ходит под флагом Мадагаскара, а последний заход в порт зафиксировали в Мурманске в начале мая. Предварительно капитаном танкера стал гражданин России. Прокурор Бреста Стефан Келланберже сообщил о начале уголовного расследования после отказа экипажа подчиниться требованиям ВМС.
