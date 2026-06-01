Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

1 июня, 15:02

Нефть по $110, газ по $800 и риск рецессии: Эксперты просчитали сценарии эскалации на Ближнем Востоке

Мировая экономика может впасть в рецессию из-за конфликта на Ближнем Востоке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Miha Creative

Авторы доклада «Мир-2026: между столкновением и сотрудничеством» (подготовлен «Ведомостями» и фондом «Росконгресс» к ПМЭФ) рассмотрели три сценария развития ближневосточного конфликта. При затягивании на срок до года возможно частичное перекрытие Ормузского пролива, ограниченная наземная операция США на иранских островах и блокировка Баб-эль-Мандебского пролива.

В этом случае нефтедобыча Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ может упасть на 15 млн баррелей в сутки в течение полугода. Полное восстановление инфраструктуры, по оценкам, займёт время до конца 2027 года.

Существует и более оптимистичный сценарий — война США и Израиля против Ирана продлится до полугода. Тогда снижение добычи составит 7–10 млн баррелей в сутки в отдельные месяцы, а инфраструктуру восстановят к началу 2027 года.

Третий, самый тяжёлый вариант — эскалация на несколько лет. Не исключены наземная операция США в Иране, минирование судоходной части Ормузского пролива и его закрытие на неопределённый срок, бомбардировки энергетической и IT-инфраструктуры, уничтожение опреснительных установок в странах Залива. Ущерб нефтегазовой инфраструктуре Катара, Саудовской Аравии, Ирака, ОАЭ, Бахрейна и Кувейта может стать непоправимым.

Также авторы доклада пришли к выводу, что экономические санкции давно стали «новой нормальностью». Доля неотменяемых ограничений выросла с 10% в 2000 году до 80% к 2015-му. За период 1950–2023 годов инициировано 1547 санкционных кейсов, только в 2023-м — 223 новых.

В ответ на ограничения формируется «теневая глобализация»: торговля не сокращается, а перераспределяется через третьи страны. Однако участники рынка несут дополнительные логистические издержки.

Мировая гонка за суверенные технологии становится дороже и быстрее. Китай увеличил расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в 16 раз, Южная Корея — в 5,4, Турция — в 9,3, Польша — в 5,5. США нарастили затраты в 2,2 раза, Германия — в 1,7, Великобритания — в 2,3.

Способность удерживать критические компетенции внутри национального или дружественного технологического контура становится ключевым фактором экономического суверенитета.

При затягивании ближневосточного конфликта возможна рецессия мировой экономики. Нефтяные цены могут достичь $100–110 за баррель, газ подорожает почти до $800 за тысячу кубометров. Рост глобального ВВП, по оценкам МВФ, может замедлиться до 2,6% или даже опуститься ниже 2% в 2026 году.

Развивающиеся страны продолжают увеличивать долю на мировом рынке. В 2025 году совокупный ВВП стран БРИКС по паритету покупательской способности был на 25% больше, чем у G7. Торговые ограничения и тарифная эскалация стали попыткой остановить это развитие.

В космической гонке маркером успеха всё чаще становится способность экосистемы быстро коммерциализировать инновации. За один прошлый год на орбиту вывели 4,499 тысячи спутников — на 60% больше, чем в 2024-м. Авторы доклада предлагают консолидировать усилия стран БРИКС в космической отрасли.

Токаев заявил, что ЕАЭС на фоне турбулентности обеспечил стабильность экономик

Агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков консалтинговой компании Rapidan Energy Group сообщало, что если судоходство по Ормузскому проливу не возобновится до августа, мировую экономику ждёт рецессия, сопоставимая с кризисом 2008 года. В базовом сценарии эксперты предполагают открытие пролива в июле: тогда спрос на нефть упадёт на 2,6 миллиона баррелей в день, а цена Brent подскочит до 130 долларов за баррель.

Юрий Лысенко
