Нефть по $110, газ по $800 и риск рецессии: Эксперты просчитали сценарии эскалации на Ближнем Востоке

Авторы доклада «Мир-2026: между столкновением и сотрудничеством» (подготовлен «Ведомостями» и фондом «Росконгресс» к ПМЭФ) рассмотрели три сценария развития ближневосточного конфликта. При затягивании на срок до года возможно частичное перекрытие Ормузского пролива, ограниченная наземная операция США на иранских островах и блокировка Баб-эль-Мандебского пролива.

В этом случае нефтедобыча Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ может упасть на 15 млн баррелей в сутки в течение полугода. Полное восстановление инфраструктуры, по оценкам, займёт время до конца 2027 года.

Существует и более оптимистичный сценарий — война США и Израиля против Ирана продлится до полугода. Тогда снижение добычи составит 7–10 млн баррелей в сутки в отдельные месяцы, а инфраструктуру восстановят к началу 2027 года.

Третий, самый тяжёлый вариант — эскалация на несколько лет. Не исключены наземная операция США в Иране, минирование судоходной части Ормузского пролива и его закрытие на неопределённый срок, бомбардировки энергетической и IT-инфраструктуры, уничтожение опреснительных установок в странах Залива. Ущерб нефтегазовой инфраструктуре Катара, Саудовской Аравии, Ирака, ОАЭ, Бахрейна и Кувейта может стать непоправимым.

Также авторы доклада пришли к выводу, что экономические санкции давно стали «новой нормальностью». Доля неотменяемых ограничений выросла с 10% в 2000 году до 80% к 2015-му. За период 1950–2023 годов инициировано 1547 санкционных кейсов, только в 2023-м — 223 новых.

В ответ на ограничения формируется «теневая глобализация»: торговля не сокращается, а перераспределяется через третьи страны. Однако участники рынка несут дополнительные логистические издержки.

Мировая гонка за суверенные технологии становится дороже и быстрее. Китай увеличил расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в 16 раз, Южная Корея — в 5,4, Турция — в 9,3, Польша — в 5,5. США нарастили затраты в 2,2 раза, Германия — в 1,7, Великобритания — в 2,3.

Способность удерживать критические компетенции внутри национального или дружественного технологического контура становится ключевым фактором экономического суверенитета.

При затягивании ближневосточного конфликта возможна рецессия мировой экономики. Нефтяные цены могут достичь $100–110 за баррель, газ подорожает почти до $800 за тысячу кубометров. Рост глобального ВВП, по оценкам МВФ, может замедлиться до 2,6% или даже опуститься ниже 2% в 2026 году.

Развивающиеся страны продолжают увеличивать долю на мировом рынке. В 2025 году совокупный ВВП стран БРИКС по паритету покупательской способности был на 25% больше, чем у G7. Торговые ограничения и тарифная эскалация стали попыткой остановить это развитие.

В космической гонке маркером успеха всё чаще становится способность экосистемы быстро коммерциализировать инновации. За один прошлый год на орбиту вывели 4,499 тысячи спутников — на 60% больше, чем в 2024-м. Авторы доклада предлагают консолидировать усилия стран БРИКС в космической отрасли.

Агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков консалтинговой компании Rapidan Energy Group сообщало, что если судоходство по Ормузскому проливу не возобновится до августа, мировую экономику ждёт рецессия, сопоставимая с кризисом 2008 года. В базовом сценарии эксперты предполагают открытие пролива в июле: тогда спрос на нефть упадёт на 2,6 миллиона баррелей в день, а цена Brent подскочит до 130 долларов за баррель.