

28 мая, 16:20

Токаев заявил, что ЕАЭС на фоне турбулентности обеспечил стабильность экономик

Евразийский экономический союз сумел обеспечить стабильность экономик стран-участниц на фоне глобальной турбулентности. Данное заявление сделал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, ЕАЭС давно перерос формат рядового регионального объединения и стал весомым игроком на мировой экономической арене. Именно слаженные действия государств позволили сохранить устойчивость и конкурентоспособность на внешних рынках в условиях беспрецедентного геополитического давления.

Токаев подчеркнул, что теперь перед союзом стоит стратегическая задача — не останавливаться на достигнутом. Необходимо и дальше динамично развиваться и наращивать общий потенциал.

Ранее в Астане перед началом Евразийского экономического форума главы делегаций стран-участниц сделали традиционное совместное фото. Владимир Путин также прибыл в Конгресс-центр для участия в пятом по счёту форуме, который в этот раз посвящён глобальной цифровой гонке и ставке на искусственный интеллект. После пленарного заседания лидеры России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана планируют сделать совместное заявление. Они объявят о намерении развивать и активно внедрять технологии ИИ в своих странах.

Юлия Сафиулина
