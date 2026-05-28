Лидеры стран ЕАЭС сфотографировались перед форумом в Астане

Главы делегаций государств — участников Евразийского экономического форума сделали совместное фото перед началом мероприятия в Конгресс-центре Астаны. Кадры опубликовала пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин тоже прибыл в астанинский Конгресс-центр для участия в V Евразийском экономическом форуме. Мероприятие проходит под темой «ЕАЭС в глобальной цифровой гонке: ставка на искусственный интеллект».

Ожидается, что именно теме развития ИИ будет посвящено выступление российского лидера. После форума президенты России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана планируют заявить о намерении развивать и внедрять технологии искусственного интеллекта в своих странах. Также участники осмотрят выставку достижений государств ЕАЭС.