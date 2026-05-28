Путин прибыл в астанинский Конгресс-центр для участия в форуме ЕАЭС

Президент России Владимир Путин присоединился к своим коллегам – руководителям стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) – в Конгресс-центре Астаны, где состоялось открытие V Евразийского экономического форума. Нынешний форум проходит под эгидой «ЕАЭС в глобальной цифровой гонке: ставка на искусственный интеллект». Именно этой теме будет посвящено выступление Путина.

Ожидается, что по завершении форума президенты России (Владимир Путин), Беларуси (Александр Лукашенко), Казахстана (Касым-Жомарт Токаев) и Кыргызстана (Садыр Жапаров) совместно заявят о намерениях развивать и активно внедрять технологии искусственного интеллекта в своих государствах. После пленарной сессии участники форума ознакомятся с выставкой, демонстрирующей достижения каждой из стран ЕАЭС.

Ранее Путин заявил, что поддержка русского языка руководством Казахстана имеет важное значение. По его словам, язык широко используется в республике в самых разных сферах, а его применение закреплено на государственном уровне. В новой конституции, принятой по инициативе Токаева, официальный статус русского языка подтверждён безоговорочно.