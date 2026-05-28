28 мая, 09:44

Токаев назвал развитие отношений с Россией «святой обязанностью»

Обложка © Life.ru

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что развитие отношений с Россией является «святой обязанностью» нынешних и будущих лидеров двух стран. Такое заявление он сделал после переговоров с Владимиром Путиным, который находится в Астане с государственным визитом.

По словам Токаева, Казахстан считает сотрудничество с Россией одним из приоритетов и заинтересован в успехе РФ.

«Считаем работу в этом направлении святой обязанностью руководителей наших стран — как настоящих, так и будущих, потому что дружбе и сотрудничеству Казахстана с Россией альтернативы не существует», — сказал президент республики.

Он также подчеркнул, что Астана искренне заинтересована в развитии двусторонних связей.

Государственный визит Путина в Казахстан проходит на фоне мероприятий Евразийского экономического форума. Ранее сообщалось, что российскую делегацию сопровождают представители правительства, госкорпораций и крупного бизнеса.

Последние новости о визите Владимира Путина в Казахстан: переговоры с Касым-Жомартом Токаевым, состав российской делегации, участие в ЕАЭС, заявления сторон и итоги государственного визита — читайте в специальном разделе Life.ru

Марина Фещенко
