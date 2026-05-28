28 мая, 08:59

Путин поздравил Токаева и народ Казахстана с праздником Курбан айт

Обложка © Life.ru

Владимир Путин на переговорах с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым поздравил его и граждан республики с праздником Курбан айт. Российский лидер отметил, что наша делегация находится в Астане в праздничные дни. Он напомнил, что в России Курбан-байрам также отмечают граждане, исповедующие ислам.

«Приятно, что наша делегация находится в праздничные дни. И у нас в России Курбан-байрам отмечают граждане России, которые исповедуют ислам», — сказал Путин.

Президент добавил, что знает о праздновании в Казахстане, где этот день называется Курбан айт.

«И я хочу и вас, и всех граждан Казахстана поздравить, пожелать всего самого доброго», — обратился Путин к Токаеву.

В этом году мусульмане отмечают Курбан-байрам с 27 по 29 мая. Накануне во всех мечетях Казахстана прошёл праздничный намаз, посвящённый первому дню торжеств. Курбан айт — так Курбан-байрам называют в Казахстане и ряде тюркоязычных стран. В арабской традиции это Ид аль-Адха, один из главных мусульманских праздников, связанный с окончанием хаджа и традицией жертвоприношения.

Путин находится в Казахстане с государственным визитом. В программе поездки — переговоры с Токаевым и участие в мероприятиях Евразийского экономического форума.

Последние новости о визите Владимира Путина в Казахстан: переговоры с Касым-Жомартом Токаевым, состав российской делегации, участие в ЕАЭС, заявления сторон и итоги государственного визита — читайте в специальном разделе Life.ru

Марина Фещенко
