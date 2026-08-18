Президент Мьянмы приедет в Тыву

Президент Мьянмы Мин Аун Хлайн в рамках официального визита в Россию посетит Республику Тыва. Об этом Владимир Путин сообщил по итогам переговоров в Кремле. Встреча лидеров двух стран прошла сегодня, 18 августа.

«Кроме того, господин Мин Аун Хлайн посетит и Республику Тыва. Как одного из центров российского буддизма», — сказал российский лидер.

Поездка состоится на фоне IV Международного буддийского форума «Буддизм в диалоге культур: будущее человечества», который проходит в Кызыле.

Также президент РФ Владимир Путин заявил по итогам переговоров с мьянманским лидером Мин Аун Хлайном сообщил, что российские компании готовы участвовать в геологоразведке и добыче углеводородов в Мьянме, в том числе на шельфе. Кроме того, Россия и Мьянма подписали декларацию о противодействии иностранным санкциям.