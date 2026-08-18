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Регион
18 августа, 16:24

Президент Мьянмы приедет в Тыву

Путин: Президент Мьянмы Мин Аун Хлайн посетит Тыву

Обложка © kremlin.ru

Обложка © kremlin.ru

Президент Мьянмы Мин Аун Хлайн в рамках официального визита в Россию посетит Республику Тыва. Об этом Владимир Путин сообщил по итогам переговоров в Кремле. Встреча лидеров двух стран прошла сегодня, 18 августа.

«Кроме того, господин Мин Аун Хлайн посетит и Республику Тыва. Как одного из центров российского буддизма», — сказал российский лидер.

Поездка состоится на фоне IV Международного буддийского форума «Буддизм в диалоге культур: будущее человечества», который проходит в Кызыле.

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Также президент РФ Владимир Путин заявил по итогам переговоров с мьянманским лидером Мин Аун Хлайном сообщил, что российские компании готовы участвовать в геологоразведке и добыче углеводородов в Мьянме, в том числе на шельфе. Кроме того, Россия и Мьянма подписали декларацию о противодействии иностранным санкциям.

Главные решения лидеров, международная безопасность и геополитические риски — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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