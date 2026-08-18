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Регион
18 августа, 15:54

Путин: Россия готова подключиться к добыче нефти и газа на шельфе Мьянмы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Российские компании готовы участвовать в геологоразведке и добыче углеводородов в Мьянме, в том числе на шельфе. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил по итогам переговоров с мьянманским лидером Мин Аун Хлайном.

«Важной сферой взаимодействия двух стран является энергетика. На повестке дня совместное строительство на юге Мьянмы электростанции и нефтеперерабатывающего завода. Российские компании также готовы подключиться к геологоразведке и добыче углеводородов, в том числе на шельфе», — сказал Путин.

Речь пока идёт о готовности российских компаний участвовать в таких проектах, а не о начале добычи. Ранее власти Мьянмы уже заявляли о заинтересованности в привлечении бизнеса из РФ для разработки нефтегазовых месторождений на шельфе.

Энергетические проекты стали одной из ключевых тем переговоров лидеров двух стран в Москве 18 августа. Россия и Мьянма также обсуждают строительство электростанции и нефтеперерабатывающего завода на юге республики.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин и Мин Аун Хлайн начали переговоры в Кремле. Российский президент отмечал наличие перспективных совместных проектов и необходимость активнее развивать экономическое сотрудничество.

Больше новостей о глобальных рынках, энергетике и международных экономических проектах — в разделе «Мировая экономика» на Life.ru.

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Марина Фещенко
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