Путин: Россия готова подключиться к добыче нефти и газа на шельфе Мьянмы

Российские компании готовы участвовать в геологоразведке и добыче углеводородов в Мьянме, в том числе на шельфе. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил по итогам переговоров с мьянманским лидером Мин Аун Хлайном.

«Важной сферой взаимодействия двух стран является энергетика. На повестке дня совместное строительство на юге Мьянмы электростанции и нефтеперерабатывающего завода. Российские компании также готовы подключиться к геологоразведке и добыче углеводородов, в том числе на шельфе», — сказал Путин.

Речь пока идёт о готовности российских компаний участвовать в таких проектах, а не о начале добычи. Ранее власти Мьянмы уже заявляли о заинтересованности в привлечении бизнеса из РФ для разработки нефтегазовых месторождений на шельфе.

Энергетические проекты стали одной из ключевых тем переговоров лидеров двух стран в Москве 18 августа. Россия и Мьянма также обсуждают строительство электростанции и нефтеперерабатывающего завода на юге республики.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин и Мин Аун Хлайн начали переговоры в Кремле. Российский президент отмечал наличие перспективных совместных проектов и необходимость активнее развивать экономическое сотрудничество.