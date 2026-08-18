В Кремле начались переговоры Путина и президента Мьянмы Мин Аун Хлайна

В Кремле начались переговоры президента РФ Владимира Путина и главы Мьянмы Мин Аун Хлайна, прибывшего в Россию с официальным визитом.

Главы государств намерены обсудить дальнейшее развитие двусторонних отношений, перспективы сотрудничества в различных отраслях, а также актуальные международные и региональные вопросы, сообщила пресс-служба Кремля.

По итогам переговоров стороны планируют подписать ряд двусторонних документов. Предыдущий официальный визит Мин Аун Хлайна в Москву состоялся в марте 2025 года: тогда Россия и Мьянма заключили десять соглашений в сфере атомной энергетики, образования, здравоохранения, таможенного взаимодействия и других направлений.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин примет президента Мьянмы в Кремле 18 августа. Тогда в Кремле уточняли, что одной из центральных тем встречи станет углубление сотрудничества Москвы и Нейпьидо, а по её итогам планируется подписание новых документов.