МИД выразил протест из-за заявлений Токио после визита Путина на Курилы

Послу Японии Акире Муто выражен решительный протест из-за антироссийских высказываний руководства страны после визита президента РФ Владимира Путина на остров Итуруп, сообщили в МИД РФ.

«С российской стороны было заявлено, что суверенитет и юрисдикция России над южными Курильскими островами являются незыблемыми. Эти территории перешли к нашей стране по итогам Второй мировой войны», — заявили в ведомстве.

Там назвали неприемлемыми и незаконными любые попытки Токио поставить это под сомнение и заявили, что Москва оставляет за собой право на адекватные контрмеры.

Напомним, 13 августа Путин впервые посетил Курилы. Токио поспешил выразить протест и вызвал российского посла Николая Ноздрева в японский МИД. В МИД РФ в свою очередь напомнили Токио, что японские власти не вправе диктовать президенту России, какие регионы страны ему посещать. Позже японский посол был вызван на Смоленскую площадь, однако дипломат не смог явиться ни 14, ни 17 августа. Объяснения этому были довольно невнятные, заявил глава МИД Сергей Лавров.