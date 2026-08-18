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18 августа, 07:06

Посол Японии Акира Муто прибыл на ковёр в МИД и безмолвно прошёл мимо прессы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Вызванный в российский МИД посол Японии Акира Муто прибыл в здание дипломатического ведомства на Смоленской площади.

При этом японский дипломат не стал общаться с приехавшими туда журналистами и отвечать на их вопросы, проследовав внутрь без комментариев.

Поводом для вызова стала реакция Токио на поездку президента России Владимира Путина на остров Итуруп. Накануне Сергей Лавров рассказал, что посла приглашали в МИД ещё 14 и 17 августа, однако тогда он не приехал.

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Напомним, Россия вызвала посла Японии Акиру Муто в МИД после протеста Токио из-за поездки Владимира Путина на Итуруп. Однако дипломат не явился ни 14, ни 17 августа. Глава Министерства Сергей Лавров рассказал, что в посольстве не смогли внятно объяснить его отсутствие, сославшись то ли на отъезд из Москвы, то ли на плохое самочувствие.

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Владимир Озеров
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