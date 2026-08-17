Посла Японии вызвали на ковёр в МИД РФ за протест из-за визита Путина на Итуруп

Посла Японии в Москве вызвали в МИД России после протеста Токио из-за визита президента Владимира Путина на Итуруп 13 августа. Об этом заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

По его словам, с дипломатом намерены обсудить не только реакцию японского руководства на поездку президента России, но и то, как посол выстраивает свою работу в Москве.

«Мы поговорим как о поведении японского руководства в связи с визитом президента Путина на российский остров Итуруп, так и в связи с тем, как посол должен строить свою работу в стране пребывания», — сказал Лавров.

Напомним, 13 августа Путин впервые посетил Курилы. Токио сразу выразил протест и вызвал российского посла Николая Ноздрева в японский МИД. При этом часть депутатов парламента Японии раскритиковала такую реакцию властей, назвав её незрелой. В Москве, в свою очередь, заявили, что японская сторона не может указывать президенту России, какие российские регионы ему посещать.