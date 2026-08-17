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Регион
17 августа, 12:08
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Посла Японии вызвали на ковёр в МИД РФ за протест из-за визита Путина на Итуруп

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Посла Японии в Москве вызвали в МИД России после протеста Токио из-за визита президента Владимира Путина на Итуруп 13 августа. Об этом заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

По его словам, с дипломатом намерены обсудить не только реакцию японского руководства на поездку президента России, но и то, как посол выстраивает свою работу в Москве.

«Мы поговорим как о поведении японского руководства в связи с визитом президента Путина на российский остров Итуруп, так и в связи с тем, как посол должен строить свою работу в стране пребывания», — сказал Лавров.

Посол Японии не нашёл времени явиться в МИД, куда его вызвали из-за возмущений поездкой Путина на Курилы
Посол Японии не нашёл времени явиться в МИД, куда его вызвали из-за возмущений поездкой Путина на Курилы

Напомним, 13 августа Путин впервые посетил Курилы. Токио сразу выразил протест и вызвал российского посла Николая Ноздрева в японский МИД. При этом часть депутатов парламента Японии раскритиковала такую реакцию властей, назвав её незрелой. В Москве, в свою очередь, заявили, что японская сторона не может указывать президенту России, какие российские регионы ему посещать.

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Александра Мышляева
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