Посол Японии не нашёл времени явиться в МИД, куда его вызвали из-за возмущений поездкой Путина на Курилы

Россия вызвала посла Японии Акиру Муто в МИД после протеста Токио из-за поездки Владимира Путина на Итуруп, однако дипломат не смог явиться ни 14, ни 17 августа. Об этом заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

По словам министра, Москва решила вызвать японского дипломата после заявлений премьер-министра Санаэ Такаити и главы МИД страны по поводу визита российского президента на Курилы.

«Нам как-то не очень внятно [ответили] из посольства, они замялись, а потом объяснили, что он не сможет ни в пятницу, 14-го, ни в понедельник, 17 августа, то есть сегодня, что он то ли не в Москве, то ли неважно себя чувствует. Мы так и не поняли этого», — рассказал Лавров.

Напомним, 13 августа Путин впервые посетил Курилы. Токио поспешил выразить протест из-за поездки президента России на Итуруп и вызвал российского посла Николая Ноздрева в японский МИД. Впрочем, в японском парламенте нашлись и рассудительные депутаты, назвавшие реакцию руководства страны незрелой. А в МИД РФ напомнили Токио, что японские власти не вправе диктовать президенту России, какие регионы страны ему посещать.