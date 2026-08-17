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17 августа, 15:12

«Резко почувствовал себя лучше»: Крепкое слово Лаврова побудило посла Японии явиться в МИД РФ

Захарова: Посол Японии Муто прибудет в МИД во вторник

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

Посол Японии в Москве Акира Муто во вторник прибудет в МИД после вызова на Смоленскую площадь. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«После сегодняшних слов [главы МИД РФ Сергея] Лаврова на пресс-конференции о неявке японского посла в МИД России под предлогом недомогания тот резко почувствовал себя лучше», — сказала дипломат сообщила РИА «Новости».

По её словам, уже во вторник Муто прибудет в российское внешнеполитическое ведомство «в связи с вызовом на Смоленку».

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Напомним, Россия вызвала посла Японии Акиру Муто в МИД из-за протеста Токио по поводу визита Путина на Итуруп, но дипломат не смог явиться ни 14, ни 17 августа, сообщил глава МИД Сергей Лавров. Он пояснил, что в посольстве невнятно ответили — якобы дипломат то ли не в Москве, то ли плохо себя чувствует.

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Анастасия Никонорова
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