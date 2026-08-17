«Резко почувствовал себя лучше»: Крепкое слово Лаврова побудило посла Японии явиться в МИД РФ

Посол Японии в Москве Акира Муто во вторник прибудет в МИД после вызова на Смоленскую площадь. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«После сегодняшних слов [главы МИД РФ Сергея] Лаврова на пресс-конференции о неявке японского посла в МИД России под предлогом недомогания тот резко почувствовал себя лучше», — сказала дипломат сообщила РИА «Новости».

По её словам, уже во вторник Муто прибудет в российское внешнеполитическое ведомство «в связи с вызовом на Смоленку».