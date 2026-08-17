Лавров посоветовал Японии «заняться своими делами» вместо «наездов» из-за Курил

Японии стоит «заняться своими делами» вместо предъявления РФ претензий из-за Курильских островов. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с главой МИД Ганы Сэмюэлем Окудзето Аблаквой. По мнению дипломата, «наездами» с обвинениями в нарушении международного права Токио хочет отвлечь внимание от своей милитаристской линии.

«Я бы посоветовал лучше заняться своими делами. У них дома таких дел очень много», — сказал Лавров, его слова приводит ТАСС.

Также в ходе пресс-конференции Сергей Лавров рассказал, что МИД вызвал посла Японии в Москве Акиру Муто в связи с протестом Токио из-за визита президента Владимира Путина на остров Итуруп, однако дипломат так и не явился. В диппредставительстве заявили, что он якобы не может прибыть в ведомство, но так и не пояснили, почему.