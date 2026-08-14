«Хочется добавить, но запикаете»: Лавров пошутил о крепких выражениях

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что к словам российских бойцов о будущей победе ему иногда хочется добавить лишь выражения, которые придётся «запикивать». Его слова прозвучали в интервью ВГТРК, которое опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Глава МИД рассказал, что регулярно смотрит репортажи с передовой и обращает внимание на военнослужащих, которые после освобождения населённых пунктов говорят о своей стране и итогах боёв.

«Их голоса оттуда после занятия очередного насёленного пункта — «враг будет разбит, Победа будет за нами, наше дело правое» — это очень сильное выражение. Ну а что к этому можно добавить? Хочется иногда добавить, но, я боюсь, «запикаете», — сказал министр.

По словам Лаврова, эти фразы сами по себе настолько ёмкие, что дополнить их практически нечем. Он также напомнил слова Владимира Путина о том, что все цели специальной военной операции будут достигнуты.

В тот же день Лавров заявил, что Россия намерена действовать жёстче, перекрывая каналы снабжения Украины с Запада. По словам министра, этот процесс уже идёт и его последствия становятся заметны.