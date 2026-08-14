Россия не намерена перенимать методы ведения боевых действий, практикуемые Киевом, однако подход к уничтожению инфраструктуры, подпитывающей ВСУ, будет существенно скорректирован. Об этом в интервью ИС «Вести» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Москва переходит к реализации «гораздо более жёстких» мер. Целью этих действий станет полная нейтрализация каналов снабжения и ресурсов, которые поступают на Украину из западных стран и позволяют Киеву поддерживать активность своей военной машины.

Лавров подчеркнул, что процесс уже запущен, и его результаты становятся заметны.

«Мы это уже делаем. Они уже начинают стонать», — отметил министр, указывая на то, что давление на западных спонсоров киевского режима дает ощутимый эффект. Дипломат подтвердил, что Россия продолжит действовать методично, стремясь лишить противника возможности продолжать конфликт за счет внешней поддержки.

В том же интервью Лавров заявил, что российская сторона оставляет за собой право самостоятельно определять время и место ответных мер на действия западных стран, которые Москва квалифицирует как «разбой и пиратство».