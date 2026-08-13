Лавров: РФ сама выберет цели для ответа на «разбой» и «пиратство» Запада

Российская сторона оставляет за собой право самостоятельно определять время и место ответных мер на действия западных стран, которые Москва квалифицирует как «разбой и пиратство». Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью ИС «Вести».

По словам министра, ответные действия не обязательно будут привязаны к тем же географическим зонам, где происходят инциденты. Целями для России могут стать суда, работающие в интересах государств, проводящих враждебную политику, при этом методы воздействия на них российская сторона будет выбирать по своему усмотрению.

«[Президент РФ Владимир] Путин очень четко, выдержанно сказал о том, что мы будем на этот разбой, на это пиратство отвечать зеркально. Но не обязательно в тех же акваториях», — сказал Лавров.

Напомним, западные страны активизировали действия против российского торгового флота, квалифицируемые российской стороной как пиратские атаки. С конца 2024 года зафиксирована серия инцидентов, включая силовые захваты танкеров военными Франции и Бельгии в международных водах, а также повреждения судов с применением морских мин, что привело к крушению сухогруза Ursa Major. В ответ председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявил о необходимости постоянного присутствия ВМФ для защиты судоходства и готовности дать жёсткий отпор. По его словам, попытки морской блокады будут пресекаться, в том числе с использованием военной силы.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия будет зеркально реагировать на любые попытки захвата своих торговых судов. Президент подчеркнул, что ответные действия могут последовать не только там, где произошёл захват, но и в других районах Мирового океана, включая Тихий океан.