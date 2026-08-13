Грушко: Европа услышала предупреждение Путина о захвате российских судов

Европейские страны наверняка услышали предупреждение президента России Владимира Путина о зеркальном ответе на попытки захвата российских торговых судов. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

На полях форума «Арктика — регионы» журналисты спросили дипломата, дошли ли слова российского лидера до европейских государств.

«Уверен», — ответил Грушко.

Накануне Путин заявил, что Россия будет зеркально реагировать на любые попытки захвата своих торговых судов. Президент подчеркнул, что ответные действия могут последовать не только там, где произошёл захват, но и в других районах Мирового океана, включая Тихий океан.

Командующий Тихоокеанским флотом Виктор Лиина доложил главе государства, что у России есть всё необходимое для задержания судов недружественных стран, включая их теневой флот. Военачальник отметил, что межведомственное взаимодействие налажено, и военные готовы приступить к выполнению этих задач.

Напомним, Запад наращивает системное давление на российский торговый флот, что в Москве классифицируют как пиратство. Начиная с осени 2024 года зафиксирован ряд инцидентов: от задержаний танкеров силами ВМС Франции и Бельгии в нейтральных водах до подрыва на морских минах, в результате которого затонул сухогруз Ursa Major. В ответ помощник президента и глава Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявил о необходимости перевода ВМФ на режим постоянной боевой вахты для обеспечения безопасности гражданского судоходства. Позиция России однозначна: попытки морской блокады будут пресекаться.