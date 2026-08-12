Не только Ла-Манш: Коц объяснил географию возможного ответа России Западу

Россия могла заранее подготовить механизм зеркального ответа на возможные задержания своих торговых судов западными странами. На это, по мнению военкора Александра Коца, указывает доклад командующего Тихоокеанским флотом Виктора Лиины президенту Владимиру Путину на борту ракетного крейсера «Варяг».

Главной частью заявления президента Коц назвал слова о том, что Россия оставляет за собой право отвечать не обязательно в той акватории, где произошло задержание российского судна. Путин заявил, что Москва сможет действовать там, где сама сочтёт это необходимым и целесообразным, — «в любом месте». Официальная стенограмма этих слов опубликована Кремлём.

По мнению военкора, принципиален и сам выбор места, где прозвучало предупреждение. Заявление Путин сделал на Сахалине, находясь на флагмане Тихоокеанского флота, тогда как обсуждаемые задержания российских судов происходили в европейских акваториях.

«Вот это „в любом месте“ и есть суть», — написал Коц. По его оценке, Москва тем самым дала понять, что не считает себя привязанной к конкретному морю или району при выборе возможных ответных мер.

Ещё одним важным сигналом военкор считает доклад адмирала Лиины. Командующий ТОФ сообщил Путину, что по его поручению военные заранее проанализировали морской трафик в Азиатско-Тихоокеанском регионе и знают маршруты судов, характер их грузов и принадлежность.

С 24 апреля по 6 августа вдоль Южно-Курильской гряды в исключительной экономической зоне России прошло 1001 судно. Из них 379 шли под флагами государств, которые Россия относит к недружественным, в том числе 273 сухогруза и 71 танкер. Среди них были 26 судов под британским флагом и девять — под французским.

Лиина также заявил, что у Тихоокеанского флота имеются силы для досмотра и задержания судов недружественных государств, а межведомственное взаимодействие уже организовано. Коц обращает особое внимание именно на эту формулировку и считает её свидетельством того, что речь идёт не об импровизированной реакции на последние события, а о подготовленном заранее механизме.

Коц напомнил, что ещё 26 июля Путин поручил ВМФ защищать российское торговое судоходство в рамках международного морского права, но действовать при этом решительно — так, как борются с пиратством. По мнению военкора, сегодняшний доклад ТОФ показывает, что после того поручения началась практическая подготовка возможных ответных действий.

Ранее Life.ru рассказывал, кому, по мнению военного эксперта, было адресовано предупреждение Путина о зеркальном ответе на захват российских судов. Эксперт назвал заявление прямым сигналом странам НАТО, прежде всего Великобритании и Франции.